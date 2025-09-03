ua en ru
В Умани в больнице установили систему очистки воды, которую передало посольство Израиля

Среда 03 сентября 2025 18:32
В Умани в больнице установили систему очистки воды, которую передало посольство Израиля
Автор: Татьяна Веремеева

В среду, 3 сентября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский во время визита в Умань передал Уманской центральной городской больнице систему очистки воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Израиля.

Церемония состоялась при участии городского головы Умани Ирины Плетневой и директора больницы Ивана Хоптяна.

"Израиль продолжает оказывать помощь Украине. По решению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, несколько установок очистки воды будет передано Украине в ближайшее время. Сегодня такая установка начала работать в Умани. Благодаря этому пациенты местной больницы и близлежащих домов смогут бесперебойно получать питьевую воду высокого качества", - отметил посол.

Израиль передал больнице в Умани систему очистки воды (фото: Посольство Израиля)

В посольстве отметили, что передача оборудования стала очередным шагом в поддержке Украины, которая продолжается с первых дней полномасштабной войны.

Ранее РБК-Украина писало, что Израиль официально опроверг слухи о якобы запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана. Политика Украины относительно прибытия верующих осталась без изменений. Нынешнее празднование состоится 22 сентября.

Напомним, главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман считает, что Украина недостаточно использует возможности религиозной дипломатии, в частности сотрудничество с религиозными сообществами США, что могло бы усилить ее позиции в информационной войне.

