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В Умани иностранец устроил стрельбу на улице: его задержали

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Умань, Среда 25 августа 2021 13:48
В Умани иностранец устроил стрельбу на улице: его задержали фото: в Умани иностранец стрелял посреди улицы (РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

В Умани гражданин Израиля устроил стрельбу на улице. В результате инцидента один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Во вторник, 24 августа, в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице.

"В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.

"Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани", - рассказали в полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В Умани иностранец устроил стрельбу на улице: его задержалиФото: полицейские задержали гражданина Израиля (ch.npu.gov.ua)

Напомним, что в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.

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Черкасская область Умань
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