В Умани иностранец устроил стрельбу на улице: его задержали

В Умани гражданин Израиля устроил стрельбу на улице. В результате инцидента один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области .

Во вторник, 24 августа, в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице.

"В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.

"Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани", - рассказали в полиции.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Фото: полицейские задержали гражданина Израиля (ch.npu.gov.ua)