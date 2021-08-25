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В Умані іноземець влаштував стрілянину на вулиці: його затримали

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Умань, Середа 25 серпня 2021 13:48
В Умані іноземець влаштував стрілянину на вулиці: його затримали фото: в Умані іноземець стріляв посеред вулиці (РБК-Украина)
Автор: Тіберій Юрик

В Умані громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину на вулиці. В результаті інциденту одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

У вівторок, 24 серпня, до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці.

"У результаті події було травмовано 38-річного уманчанина. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків і відібрали пояснення у очевидців, а також встановили особу зловмисника.

"Ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані", - розповіли в поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

В Умані іноземець влаштував стрілянину на вулиці: його затрималиФото: поліцейські затримали громадянина Ізраїлю (ch.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Одесі чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки. В результаті отримала поранення дитина.

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Черкасская область Умань
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