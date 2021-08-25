В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок

В Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Одесса INFO ".

Мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Мужчина открыл огонь якобы из-за криков детей под окном.

"Он вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил. Полиция не реагировала на вызов", - говорится в сообщении.

Отметим, на сайте полиции информации о стрельбе пока нет.