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В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок

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Одесса, Среда 25 августа 2021 12:33
В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок Фото: в Одессе произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Одесса INFO".

Мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Мужчина открыл огонь якобы из-за криков детей под окном.

"Он вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил. Полиция не реагировала на вызов", - говорится в сообщении.

Отметим, на сайте полиции информации о стрельбе пока нет.

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