В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки, ранен ребенок
Фото: в Одессе произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Одессе на улице Генерала Бочарова мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки. В результате получил ранение ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Одесса INFO".
Мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Мужчина открыл огонь якобы из-за криков детей под окном.
"Он вышел их успокоить, они на него напали, он выстрелил. Полиция не реагировала на вызов", - говорится в сообщении.
Отметим, на сайте полиции информации о стрельбе пока нет.