В Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людей

Фото: пожежа у баготоповерхівці в Умані (t.me/cherkaskaODA)

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Росіяни в ніч на 16 жовтня атакували Умань Черкаської області дронами. Внаслідок падіння одного з них виникла пожежа в багатоповерхівці, а також відомо про пожежі на складах на інших локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка" - йдеться у повідомленні. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Трьох з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці. Ігор Табурець також поінформував, що на іншій локації зайнялись торгівельні склади. Пожежу вже локалізували. Окрім того, він написав, що росіяни атакували Черкаси. Там внаслідок падіння БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.