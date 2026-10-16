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В Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людей

07:30 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
В Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людей Фото: пожежа у баготоповерхівці в Умані (t.me/cherkaskaODA)
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Росіяни в ніч на 16 жовтня атакували Умань Черкаської області дронами. Внаслідок падіння одного з них виникла пожежа в багатоповерхівці, а також відомо про пожежі на складах на інших локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка" - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Трьох з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

Ігор Табурець також поінформував, що на іншій локації зайнялись торгівельні склади. Пожежу вже локалізували.

В Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людейВ Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людейВ Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людейВ Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людейВ Умані через атаку РФ палала висотка та постраждали 5 людей

Окрім того, він написав, що росіяни атакували Черкаси. Там внаслідок падіння БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Інші атаки РФ

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня росіяни понад 10 годин атакували дронами Кіровоградську область. Унаслідок обстрілу було пошкоджено території підприємств, логістичні центри та склади, а також житлові будинки.

Крім того, ми писали, що вчора ввечері росіяни атакували Хмельницьку область. Унаслідок атаки на території однієї з нафтобаз виникла пожежа.

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Черкаси Черкаська область Умань Війна в Україні
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