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Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)

07:56 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото) Фото: пожежники ліквідовують наслідки атаки (t.me/dsns_telegram)
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Російські дрони понад 10 годин атакували Кіровоградщину в ніч на 15 жовтня. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані, удари зафіксували у 25 місцях області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Що пошкоджено в Кропивницькому

В обласному центрі дрони влучили в:

  • території підприємств;
  • логістичні центри та склади;
  • житлові будинки та прибудинкові території.

Після ударів спалахнули пожежі.

Удари по районах

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під атаку потрапили об'єкти транспортної інфраструктури, там теж виникли займання. Також пошкоджені житлові будинки, двори та автомобілі.

Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)

Фото: кадри ліквідації наслідків російської атаки (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

У ніч на 14 жовтня Росія вдарила по заходу України: під удар потрапили нафтобаза в Луцьку, АЗС і підприємства на Хмельниччині, житловий сектор у Рівному.

Того ж дня окупанти масовано вдарили по енергетиці, попри так зване "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом. Президент Володимир Зеленський назвав це безпрецедентною неповагою Москви до США.

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