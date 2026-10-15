Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, загинули троє людей (фото)
Російські дрони понад 10 годин атакували Кіровоградщину в ніч на 15 жовтня. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані, удари зафіксували у 25 місцях області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Що пошкоджено в Кропивницькому
В обласному центрі дрони влучили в:
- території підприємств;
- логістичні центри та склади;
- житлові будинки та прибудинкові території.
Після ударів спалахнули пожежі.
Удари по районах
У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під атаку потрапили об'єкти транспортної інфраструктури, там теж виникли займання. Також пошкоджені житлові будинки, двори та автомобілі.
Фото: кадри ліквідації наслідків російської атаки (t.me/dsns_telegram)
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.
У ніч на 14 жовтня Росія вдарила по заходу України: під удар потрапили нафтобаза в Луцьку, АЗС і підприємства на Хмельниччині, житловий сектор у Рівному.
Того ж дня окупанти масовано вдарили по енергетиці, попри так зване "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом. Президент Володимир Зеленський назвав це безпрецедентною неповагою Москви до США.