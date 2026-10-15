РФ атакувала Хмельниччину, на території нафтобази пожежа

Росіяни у четвер, 15 жовтня, неодноразово атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу на території однієї з нафтобаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За його словами, у регіоні на тлі російської атаки працювали сили ППО, і є збиття. Водночас через ворожу атаку зафіксовано певні наслідки.

"Сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі", - йдеться у повідомленні.

Наразі до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Також Сергій Тюріна додав, що повітряному просторі області досі є ворожі безпілотники, тому закликав людей берегти себе та перебувати в безпечних місцях.