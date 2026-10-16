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В Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человек

07:30 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
В Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человек Фото: пожар в багатоэтажке в Умани (t.me/cherkaskaODA)
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Россияне в ночь на 16 октября атаковали Умань Черкасской области дронами. В результате падения одного из них возник пожар в многоэтажке, а также известно о пожарах на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спас мужчина" - говорится в сообщении.

Пока известно о пяти пострадавших. Трое из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.

Игорь Табурец также сообщил, что на другой локации занялись торговые склады. Пожар уже локализован.

В Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человекВ Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человекВ Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человекВ Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человекВ Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человек

Кроме того, он написал, что россияне атаковали Черкассы. Там в результате падения БПЛА на территории частного предприятия возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Другие атаки РФ

Напомним, в ночь на 15 октября россияне более 10 часов атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела были повреждены территории предприятий, логистические центры и склады, а также жилые дома.

Кроме того, мы писали, что вчера вечером россияне атаковали Хмельницкую область. Вследствие атаки на территории одной из нефтебаз возник пожар.

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