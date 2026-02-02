Умань залишилась без тепла у центрі міста та біля вокзалу

У ніч на 2 лютого в Умані Черкаської області аварійно припинили теплопостачання в центральній частині міста та районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Уманську міську раду у Telegram .

Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Наразі комунальники проводять комплекс аварійно-відновлювальних робіт. Після їх завершення теплопостачання планують відновити у повному обсязі.

Близько 4:00 ранку 2 лютого через перепад напруги аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплом центр Умані та прилеглі до вокзалу райони.

Ситуація зі світлом та опаленням в Україні

Нагадаємо, 31 січня в енергосистемі України сталася системна аварія, внаслідок якої було знеструмлено значну частину України. Через це також почалися перебої з опаленням та водою.

Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію, причиною масштабного збою стало технологічне порушення.

Вчора ввечері 1 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві досі надзвичайно складна ситуація з опаленням.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що наразі без опалення залишаються 244 будинки.