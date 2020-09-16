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В Умань прибыл отряд полицейских из 20 областей

Умань, Среда 16 сентября 2020 11:38
В Умань прибыл отряд полицейских из 20 областей
Фото: правоохранители (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Для обеспечения порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли полицейские из 20 областей. Это более 560 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В этот состав вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Напомним, празднование Рош ха-Шана начнется вечером 18 августа.

Тем временем, на границе с Беларусью находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину. В МВД призвали паломников не провоцировать ситуацию на границе с Украиной.

Отметим, что полицейские Украины и Израиля обеспечат правопорядок в Умани во время Рош ха-Шана.

Кроме того, на время празднования Рош ха-Шана в Умани разместили спецотряд спасателей.

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