Умань готується до святкування Рош га-Шана: місто чекає на десятки тисяч хасидів

Баришнікова спростувала поширену в деяких ЗМІ та соцмережах інформацію про те, що святкування нібито офіційно заборонили.

Відомо, що цього року юдейський Новий рік хасиди почнуть відзначати ввечері 22 вересня і святкуватимуть до вечора 24 вересня, відзначаючи початок 5786 року за єврейським календарем.

"Хочу офіційно спростувати інформацію, яка розійшлася окремими ЗМІ по усьому світу, про те, що паломництво чи то скасоване, чи то заборонене. Це неправда, жодних офіційних рішень щодо цього не було", - зазначила вона.

Піар-директор додала, що нині в Умані продовжують підготовку до приїзду паломників.

"Цьогоріч очікуємо приблизно 45 тисяч людей. Ми перевіряємо стан укриттів, закуповуємо продукти. Будь-який паломник або уманчанин може в будь-який час зможе прийти випити кави, води. Також ми закуповуємо книжки, різні ритуальні елементи. Дуже величезний список", - пояснила Баришнікова.

Своєю чергою виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька розповіла, що підготовка до проведення юдейського Нового року триває майже місяць.

"Ми здійснюємо комунікацію між паломниками та українською стороною, створено спеціальний вебресурс, який містить правила та всі нюанси щорічного паломництва. Також ми полегшуємо доступ паломників до території, а також комунікацію на місці. Створено спеціальну гарячу лінію, також здійснюється допомога усіх службам та сервісам у межах їхніх запитів", - зазначила Рибницька.

Голова Умані Ірина Плетньова також відзначила, що до приїзду прочан готуються всі служби:

"Проводимо наради з підготовки до відзначення Рош га-Шана. ДСНС перевіряє наявність укриттів та їхню відповідність до норм, а відділ житлово-комунального господарства замовив додаткові обмежувальні знаки та готується до посиленого прибирання даної території. Загалом, усі служби напоготові", - підсумувала вона.