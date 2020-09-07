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Умань в этом году посетят около 3 тысяч паломников, - Аваков

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана Умань посетят 3 тысячи паломников. В городе будут введены технические ограничения.

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Об этом он заявил во время совещания при участии главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, передает пресс-служба МВД.

Он отметил, что все паломники пройдут тесты на COVID-19.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжали 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

Напомним, МИД рассчитывает на понимание государств-партнеров, чьи паломники едут в Украину.

Отметим, на время празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в Умани усилят карантинные ограничения.

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