МИД рассчитывает на понимание государств-партнеров, чьи паломники едут в Украину

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире, Украина заботится об обеспечении религиозных свобод граждан. Украина рассчитывает на понимание и поддержку международных партнеров, чьи граждане совершают паломничество в Умань.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин во время встречи с представителями Израиля, США, Великобритании, Франции, Бельгии и Венгрии.

В ходе встречи Енин пообещал, что украинская сторона обеспечит уважение к религиозным чувствам и достойные условия пребывания хасидов-паломников и максимальную безопасность всех граждан в условиях пандемии.

"МИД рассчитывает на понимание и поддержку всех наших международных партнеров, граждане и подданные, которых совершают паломничество, и на максимальную координацию и сотрудничество со стороны соответствующих украинских ведомств и еврейских общин всего мира", - подчеркнул он.

Напомним, на время празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в Умани усилят карантинные ограничения.

Кроме того, в местах паломничества хасидов в Умани с 10 сентября установят специальные карантинные пункты.