Карантин в Умани ужесточат на время паломничества хасидов

Карантин в Умани с 15 до 21 сентября 2020 года будет ужесточен. Данные меры связаны с массовым паломничеством хасидов на Рош ха-Шана (еврейский новый год).
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА вместе с Минздравом, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер с 15 до 21 сентября 2020 года.
Ограничения в районе паломничества:
Кроме того, район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины.
На въезде в Умань также установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ГСЧС. В районе паломничества и на основных объектах нужно обеспечить разметку для соблюдения социальной дистанции.
Также сообщается, что в Умани выделят отдельное помещение, которое будет использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников. Также отдельный обсерватор будет и для работников органов государственной власти, которые будут обеспечивать порядок.
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