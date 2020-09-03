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Карантин в Умани ужесточат на время паломничества хасидов

Умань, Четверг 03 сентября 2020 18:42
Карантин в Умани ужесточат на время паломничества хасидов
Фото: паломничество хасидов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин в Умани с 15 до 21 сентября 2020 года будет ужесточен. Данные меры связаны с массовым паломничеством хасидов на Рош ха-Шана (еврейский новый год).

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА вместе с Минздравом, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер с 15 до 21 сентября 2020 года.

Ограничения в районе паломничества:

  • запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;
  • запрет на работу общепитов с организацией досуга;
  • запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;
  • запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;
  • запрет стихийной торговли;
  • запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов необходимо ограничить карантинными КПП. Также в Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош-ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины.

На въезде в Умань также установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ГСЧС. В районе паломничества и на основных объектах нужно обеспечить разметку для соблюдения социальной дистанции.

Также сообщается, что в Умани выделят отдельное помещение, которое будет использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников. Также отдельный обсерватор будет и для работников органов государственной власти, которые будут обеспечивать порядок.

Новость дополняется

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