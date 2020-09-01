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В Умани разрабатывают правила карантина для хасидов

Умань, Вторник 01 сентября 2020 16:59
В Умани разрабатывают правила карантина для хасидов
Фото: хасиды празднуют Рош ха-Шана (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Умани и Черкасской области разработают систему правил соблюдения карантина во время паломничества хасидов. Для оперативного реагирования на жалобы уже открыта "горячая линия".

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

"Сейчас в области разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые в период паломничества будут находиться в Умани", - отметили в ОГА.

Для оперативного реагирования на жалобы уже открыта "горячая линия".

Напомним, вечером 27 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте.

Также РБК-Украина писало, что на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умани может собраться около 2-3 тысяч хасидов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

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