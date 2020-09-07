ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Умань в этом году посетят около 3 тысяч паломников, - Аваков

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 14:04
Умань в этом году посетят около 3 тысяч паломников, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана Умань посетят 3 тысячи паломников. В городе будут введены технические ограничения.

Об этом он заявил во время совещания при участии главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, передает пресс-служба МВД.

Он отметил, что все паломники пройдут тесты на COVID-19.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжали 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

Напомним, МИД рассчитывает на понимание государств-партнеров, чьи паломники едут в Украину.

Отметим, на время празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в Умани усилят карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Арсен АваковУманьхасиды
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь