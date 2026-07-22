Улюблену британську гармату ЗСУ вироблятимуть в Україні

Компанія вже підписала контракт із неназваним партнером. Сторони домовилися про передачу технічної документації, необхідної для старту робіт. Британські інженери забезпечать повний супровід початку виробництва.

Фахівці планують виготовити перший зразок гармати найближчим часом, після чого почнуться випробування. Весь процес відбуватиметься в межах ліцензійної угоди.

У BAE Systems заявили, що прагнуть зміцнити оборонний потенціал держави. Компанія роками підтримує українську промисловість.

"Підтримка України - це не лише постачання обладнання. Це також спільна робота над формуванням промислової стійкості, навичок та потенціалу, необхідних для забезпечення оборонних спроможностей", - зазначили в компанії.

Гармата з нюансами для ЗСУ

Україна отримає особливу версію гаубиці L119, яка дуже подобається військовим. Її розроблять спеціально для потреб українського війська.

Гармата має калібр 105 мм і є досить легкою для такої зброї. Ці системи замінюють радянські Д-30. Стара артилерія вже вичерпала ресурс стволів, а британська зброя значно ефективніша.

Основні переваги системи:

сумісність з усіма стандартними боєприпасами НАТО калібру 105 мм;

можливість використовувати активно-реактивні снаряди;

максимальна дальність стрільби від 11,5 до 19 кілометрів;

компактні габарити та невелика вага.

Артилерія працює на рівні бригад, тому важливо надавати швидку мобільну вогневу підтримку іншим підрозділам. Гаубиця легко нищить піхоту та легку броню, ефективна проти польових укріплень.

Транспортувати гармату можна навіть пікапом. Також її часто перевозять на підвісах гелікоптерів. Це робить L119 незамінною в умовах динамічної війни.