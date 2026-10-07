"Улюблений подарунок Путіна - воєнні злочини": Сибіга жорстко відповів на атаку РФ

У день народження російського диктатора Володимира Путіна армія РФ влаштувала масовану атаку на Україну, застосувавши сотні ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"У день народження Путіна російські генерали піднесли йому його улюблений подарунок - воєнні злочини", - наголосив Сибіга.

Російські війська атакували, зокрема, житлові будинки та критичну інфраструктуру в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці та Прилуках.

За словами міністра, внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей у Києві та ще четверо - в інших регіонах України.

Глава МЗС зауважив, що російські генерали не повідомляють Путіну головного - Росія не перемагає у війні проти України.

За його словами, просування російських військ сповільнилося, а Україна почала звільняти більше територій, ніж РФ встигає захоплювати. Міністр також заявив про погіршення економічної ситуації в Росії та ослаблення її впливу у світі.

"І все це тому, що він відмовляється припинити цю війну", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас Сибіга визнав, що Україні також надзвичайно важко. Проте, за його словами, українці не збираються здаватися, оскільки йдеться про виживання України як держави та нації.

"Російський терор не повинен залишатися без відповіді", - наголосив він.

Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію

Після нової атаки міністр закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та збільшити підтримку України.

Зокрема, йдеться про додаткові обмеження проти російського військово-промислового комплексу, включно з підприємствами, які виробляють балістичні ракети та супутникову систему "Рассвет".

Крім того, Сибіга закликав партнерів надати Україні всі необхідні засоби протиповітряної оборони. Окремо він наголосив на потребі в енергетичній допомозі напередодні зими.

За словами міністра, такі кроки мають допомогти змусити Кремль обрати дипломатію замість продовження війни.

"Головний подарунок" для Путіна - Гаага

Окремо Сибіга згадав про підготовку Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Міністр заявив, що Україна готує його до практичного запуску вже наступного року. За його словами, Путін та його поплічники мають розуміти, що відповідальність за розв'язану війну неминуча.

"Але його головним подарунком стане місце під вартою в Гаазі, - заявив Сибіга. - Путін і його поплічники мають знати: відповідальність неминуча".

Обстріл України 7 жовтня

Нагадуємо, у ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. За даними Повітряних сил, ворог застосував 130 ударних дронів, 48 крилатих та балістичні ракети. Українська ППО знищила 161 повітряну ціль.

Удари припали, зокрема, на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук та Прилуки. У столиці загинули двоє людей, у Кременчуці - ще двоє.