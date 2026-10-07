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"Любимый подарок Путина - военные преступления": Сибига жестко ответил на атаку РФ

10:40 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Науменко
"Любимый подарок Путина - военные преступления": Сибига жестко ответил на атаку РФ Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
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В день рождения российского диктатора Владимира Путина армия РФ устроила массированную атаку на Украину, применив сотни ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"В день рождения Путина российские генералы преподнесли ему его любимый подарок – военные преступления", - подчеркнул Сибига.

Российские войска атаковали, в частности, жилые дома и критическую инфраструктуру в Киеве, Днепре, Запорожье, Кременчуге и Прилуках.

По словам министра, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека в Киеве и еще четверо - в других регионах Украины.

Глава МИД отметил, что российские генералы не сообщают Путину главного – Россия не побеждает в войне против Украины.

По его словам, продвижение российских войск замедлилось, а Украина начала освобождать больше территорий, чем РФ успевает захватывать. Министр также заявил об ухудшении экономической ситуации в России и ослаблении ее влияния в мире.

"И все это потому, что он отказывается прекратить эту войну", – подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время Сибига признал, что Украине также очень тяжело. Однако, по его словам, украинцы не собираются сдаваться, поскольку речь идет о выживании Украины как государства и нации.

"Российский террор не должен оставаться без ответа", - подчеркнул он.

Сибига призвал партнеров усилить давление на Россию

После новой атаки министр призвал международных партнеров ужесточить санкции против России и увеличить поддержку Украины.

В частности, речь идет о дополнительных ограничениях против российского военно-промышленного комплекса, включая предприятия, производящие баллистические ракеты и спутниковую систему "Рассвет".

Кроме того, Сибига призвал партнеров предоставить Украине все необходимые средства противовоздушной обороны. Отдельно он отметил необходимость в энергетической помощи накануне зимы.

По словам министра, такие шаги должны помочь вынудить Кремль избрать дипломатию вместо продолжения войны.

"Главный подарок" для Путина - Гаага

Отдельно Сибига упомянул о подготовке Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Министр заявил, что Украина готовит его к практическому запуску уже в следующем году. По его словам, Путин и его приспешники должны понимать, что ответственность за развязанную войну неизбежна.

"Но его главным подарком станет место под стражей в Гааге, - заявил Сибига. - Путин и его приспешники должны знать: ответственность неизбежна".

Обстрел Украины 7 октября

Напомним, в ночь на 7 октября Россия совершила масштабную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил, враг применил 130 ударных дронов, 48 крылатых и баллистических ракет. Украинская ПВО уничтожила 161 воздушную цель.

Удары пришлись, в частности, на Киев, Днепр, Запорожье, Кременчуг и Прилуки. В столице погибли два человека, в Кременчуге - еще двое.

В Прилуках российская ракета попала в многоэтажку, в результате чего погибли четыре человека, еще 20 получили травмы.

Все подробности российской атаки читайте в материале РБК-Украина " Масированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

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