Улюблена страва з картоплі може призвести до важкої хвороби

В чому різниця між вареною та картоплею фрі

Вчені проаналізували дані довготривалих досліджень за участю понад 200 000 осіб і виявили разючу різницю.

У людей, які їдять три порції смаженої картоплі фрі щотижня, ризик захворіти на діабет 2 типу зростає на 20% .

Водночас, споживання трьох порцій будь-якої іншої картоплі (печеної, вареної, пюре) на тиждень збільшує ризик лише на 5%.

Це дослідження розвінчує суперечливі результати попередніх робіт, які не враховували спосіб приготування картоплі. Виявилося, що саме метод приготування є ключовим фактором ризику.

Учасники, які вживали п'ять або більше порцій картоплі фрі щотижня, мали значно вищий ризик розвитку діабету (на 27%) порівняно з тими, хто її майже не вживав.

Чому картопля фрі така небезпечна?

Глікемічний індекс

Картопля має високий глікемічний індекс через вміст швидко засвоюваного крохмалю. Вживання її у великих кількостях може спричинити різке підвищення рівня глюкози та інсуліну в крові, що створює навантаження на підшлункову залозу та сприяє інсулінорезистентності.

Смаження

Але головна проблема - це спосіб приготування. Смажена картопля фрі не тільки має високий глікемічний індекс, але й містить додані жири, сіль та потенційно шкідливі речовини, що утворюються під час приготування при високих температурах.

Навпаки, вживання лише печеної, вареної або пюре картоплі сім або більше разів на тиждень знижувало ризик на 1%. Це свідчить про те, що сама по собі картопля не є настільки небезпечною, як її обробка.

Чим замінити картоплю для зниження ризиків?

Дослідники також оцінили вплив альтернативних продуктів. Їхні висновки вражають: