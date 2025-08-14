Любимое блюдо из картофеля может привести к тяжелой болезни

В чем разница между вареной и картофелем фри

Ученые проанализировали данные долговременных исследований с участием более 200 000 человек и обнаружили поразительную разницу.

У людей, которые едят три порции жареной картошки фри еженедельно, риск заболеть диабетом 2 типа возрастает на 20% .

В то же время, потребление трех порций любого другого картофеля (печеного, вареного, пюре) в неделю увеличивает риск лишь на 5%.

Это исследование развенчивает противоречивые результаты предыдущих работ, которые не учитывали способ приготовления картофеля. Оказалось, что именно метод приготовления является ключевым фактором риска.

Участники, которые употребляли пять или более порций картофеля фри еженедельно, имели значительно более высокий риск развития диабета (на 27%) по сравнению с теми, кто его почти не употреблял.

Почему картофель фри так опасен?

Гликемический индекс

Картофель имеет высокий гликемический индекс из-за содержания быстро усваиваемого крахмала. Употребление его в больших количествах может вызвать резкое повышение уровня глюкозы и инсулина в крови, что создает нагрузку на поджелудочную железу и способствует инсулинорезистентности.

Жарка

Но главная проблема - это способ приготовления. Жареный картофель фри не только имеет высокий гликемический индекс, но и содержит добавленные жиры, соль и потенциально вредные вещества, образующиеся во время приготовления при высоких температурах.

Напротив, употребление только печеного, вареного или пюре картофеля семь или более раз в неделю снижало риск на 1%. Это свидетельствует о том, что сам по себе картофель не настолько опасен, как его обработка.

Чем заменить картофель для снижения рисков?

Исследователи также оценили влияние альтернативных продуктов. Их выводы впечатляют: