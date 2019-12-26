Улучшение жизни заметили в два раза меньше украинцев, чем ухудшение

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отрицательных оценок за год стало меньше, но они преобладают

Считают, что ситуация в Украине в 2019 году изменилась к лучшему, 14% украинцев, что изменилась в худшую сторону - 29% респондентов, а относительное большинство - 47% - считает, что ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как и год назад, большинство граждан считает, что в большинстве сфер жизни положение в Украине за текущий год ухудшилось, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году. Год назад по большинству сфер преобладали оценки изменений к худшему, а в этом году преобладает мнение, что ситуация не изменилась.

Наиболее негативные изменения в 2019 году, по мнению населения, произошли: в уровне цен и тарифов - здесь ухудшение отметили 61% населения, здравоохранении (46%), социальной защите (44%). Улучшение ситуации граждане отметили лишь в трех сферах - обороноспособности страны (31% отметили изменения к лучшему, 15% - изменения к худшему и еще 44% - отсутствие изменений), международном имидже Украины (31% - изменения к лучшему, 21% - изменения к худшему и 38% - отсутствие изменений) и межнациональных отношениях (19% - изменения на лучше, 15% - изменения к худшему и 54% - отсутствие изменений).

В остальных сферах преобладают ответы "не изменилось", однако в балансе ответов преобладает негатив, хотя и существенно меньший, чем в 2018 году.

По Вашему мнению, каким образом изменилось положение в Украине в таких сферах сравнению с началом 2019 года?

Данные: dif.org.ua

В целом граждане оценили экономическое положение страны в 2019 году в 2,46 балла по 5-балльной шкале, а уровень благосостояния собственной семьи - в 2,75 балла.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 62% граждан, не доверяли - 31%, баланс доверия-недоверия +31%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года лишь 9% украинцев считали, что в работе Кабинета министров и Верховной рады было больше успехов, чем неудач. В то же время 26% респондентов заявили, что в работе правительства было больше провалов. Негативно оценили работу парламента 30% опрошенных. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.