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В конце 2019 года Зеленскому доверяют более 60% украинцев

Новости » Политика     26.12.2019 - 12:08
В конце 2019 года Зеленскому доверяют более 60% украинцев
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане негативно относятся к Гончаруку и Богдану, но доверяют президенту

В конце 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 62% граждан, не доверяли - 31%, баланс доверия-недоверия составлял +31%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, положительный баланс рейтинга доверия сохраняет спикер парламента Дмитрий Разумков (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия +10%).

Таже преобладает доверие к общественному деятелю Олегу Сенцову (доверяют 41%, не доверяют 36%, баланс +5%).

В то же время руководитель офиса президента Андрей Богдан имеет отрицательный рейтинг -33%, руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия -33%, премьер-министр Алексей Гончарук -16%.

А наихудший баланс доверия-недоверия имеют Петр Порошенко (-66%), Виктор Медведчук (-61%), Виталий Кличко (-55%), Арсен Аваков (-54%), Юлия Тимошенко (-54%), Юрий Бойко (-47%), Анатолий Шарий (-41%), Андрей Портнов (-37%).

Также негативный баланса имеет лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук -27%.

В конце 2019 года Зеленскому доверяют более 60% украинцев

dif.org.ua

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев (47%) считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года лишь 9% украинцев считали, что в работе Кабинета министров и Верховной рады было больше успехов, чем неудач. В то же время 26% респондентов заявили, что в работе правительства было больше провалов. Негативно оценили работу парламента 30% опрошенных. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.

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