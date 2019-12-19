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Большинство украинцев недовольны работой правительства и парламента

Новости » Политика     19.12.2019 - 11:12
Большинство украинцев недовольны работой правительства и парламента
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане более позитивно оценивают работу Зеленского, но недовольны министрами и депутатами

В средине декабря 2019 года только 9% украинцев считали, что в работе Кабинета министров и Верховной рады было больше успехов, чем неудач. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 26% респондентов заявили, что в работе правительства было больше провалов. Негативно оценили работу парламента 30% опрошенных. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.

Большинство украинцев недовольны работой правительства и парламента

Как отмечают социологи, более критические оценки относительно работы этих институтов наблюдались среди избирателей всех парламентских партий за исключением партии "Слуга народа". В то же время даже среди сторонников этой политической силы преобладали нейтральные оценки.

При этом 31% украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Владимира Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады и Кабинета министров. Оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).

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