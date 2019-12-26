Покращення життя помітили вдвічи менше українців, ніж погіршення

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Негативних оцінок за рік стало менше, але вони переважають

Вважають, що ситуація в Україні у 2019 році змінилася на краще, 14% українців, що змінилася на гірше - 29% респондентів, а відносна більшість - 47% - вважає, що ситуація не змінилася. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як і рік тому, більшість громадян вважає, що у більшості сфер життя становище в Україні за поточний рік погіршилося, хоча й меншою мірою, ніж минулого року. Рік тому щодо більшості сфер переважали оцінки змін на гірше, а цього року переважає думка, що ситуація не змінилася.

Найбільш негативні зміни у 2019 році, на думку населення, сталися: у рівні цін та тарифів - тут погіршення зазначили 61% населення, охороні здоров’я (46%), соціальному захисті (44%). Поліпшення ситуації громадяни відмітили лише у трьох сферах - обороноздатності країни (31% позначили зміни на краще, 15% - зміни на гірше і ще 44% - відсутність змін), міжнародному іміджі України (31% - зміни на краще, 21% - зміни на гірше і 38% - відсутність змін) та міжнаціональних стосунках (19% - зміни на краще, 15% - зміни на гірше і 54% - відсутність змін).

У решті сфер переважають відповіді "не змінилося", проте в балансі відповідей щодо змін на краще чи на гірше переважає негатив, хоча й істотно менший, ніж у 2018 році.

На Вашу думку, яким чином змінилося становище в Україні в таких сферах порівняно з початком 2019 року?

Дані: dif.org.ua

Загалом громадяни оцінили економічне становище країни у 2019 році в 2,46 бали за 5-бальною шкалою, а рівень добробуту власної родини - в 2,75 бали.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 62% громадян, не довіряли - 31%, баланс довіри-недовіри +31%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.