Ультраправі знову перемогли на виборах у Німеччині, це загрожує посаді Мерца - DW

Ультраправа партія вийшла на перше місце з приблизно 33-38% голосів - різні джерела дають дещо відмінні цифри через неофіційний етап підрахунку. Соціал-демократи посіли друге місце, набравши близько 35%.

Ліва партія та "Зелені" також подолали прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, а от консервативна партія Мерца та лівопопулістський союз Сари Вагенкнехт балансують на межі проходження.

У столиці лідирує Ліва партія - близько чверті голосів. Друге місце - у консерваторів Мерца, ультраправі опинились лише на третій позиції з приблизно 16%. Союз Вагенкнехт, за прогнозом, до парламенту не потрапляє.

Двома тижнями раніше та сама ультраправа партія здобула переконливу перемогу й на виборах у Саксонії-Ангальт, набравши майже 44% - консерватори тоді втратили майже половину підтримки порівняно з попередніми виборами.

Ці вибори завершують серію голосувань на сході країни, що безпосередньо стосуються політичного майбутнього канцлера.

У медіа вже обговорюють можливу заміну Мерца на іншого політика без дострокових виборів - увечері в день голосування він скликав керівництво партії, щоб прямо запитати: чи підтримують вони його на посаді, чи ні. Серед можливих наступників найчастіше називають главу найбільшої за населенням федеральної землі.