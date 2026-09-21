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Ультраправые снова победили на выборах в Германии, это угрожает должности Мерца, - DW

05:52 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набрав около 38% голосов. Результаты выборов в двух землях могут повлиять на политическое будущее канцлера Фридриха Мерца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Ультраправая партия вышла на первое место с примерно 33-38% голосов - разные источники дают несколько отличные цифры из-за неофициального этапа подсчета. Социал-демократы заняли второе место, набрав около 35%.

Левая партия и "Зеленые" также преодолели проходной пятипроцентный барьер, а вот консервативная партия Мерца и левопопулистский союз Сары Вагенкнехт балансируют на грани прохождения.

В столице лидирует Левая партия - около четверти голосов. Второе место - у консерваторов Мерца, ультраправые оказались только на третьей позиции с примерно 16%. Союз Вагенкнехт, по прогнозу, в парламент не попадает.

Двумя неделями ранее та самая ультраправая партия одержала убедительную победу и на выборах в Саксонии-Ангальт, набрав почти 44% - консерваторы тогда потеряли почти половину поддержки по сравнению с предыдущими выборами.

Эти выборы завершают серию голосований на востоке страны, непосредственно относящиеся к политическому будущему канцлеру.

В медиа уже обсуждают возможную замену Мерца на другого политика без досрочных выборов - вечером в день голосования он созвал руководство партии, чтобы прямо спросить: поддерживают ли они его в должности или нет. Среди возможных преемников чаще всего называют главу крупнейшей по населению федеральной земли.

Напомним, 7 сентября стало известно о победе ультраправой АдН в Саксонии-Анхальт - по словам Мерца, такое развитие событий является серьезным потрясением для Германии.

Более того, канцлер предупреждал, что это может повлиять на поддержку Украины и политику Запада, заметив, что неожиданная победа АдН порадует команду российского диктатора Владимира Путина.

А эксконсул Украины в Мюнхене канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко отмечал, что победа АдН на местных выборах может со временем повлиять на помощь Украине и украинцам в Германии.

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