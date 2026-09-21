Ультраправые снова победили на выборах в Германии, это угрожает должности Мерца, - DW

Ультраправая партия вышла на первое место с примерно 33-38% голосов - разные источники дают несколько отличные цифры из-за неофициального этапа подсчета. Социал-демократы заняли второе место, набрав около 35%.

Левая партия и "Зеленые" также преодолели проходной пятипроцентный барьер, а вот консервативная партия Мерца и левопопулистский союз Сары Вагенкнехт балансируют на грани прохождения.

В столице лидирует Левая партия - около четверти голосов. Второе место - у консерваторов Мерца, ультраправые оказались только на третьей позиции с примерно 16%. Союз Вагенкнехт, по прогнозу, в парламент не попадает.

Двумя неделями ранее та самая ультраправая партия одержала убедительную победу и на выборах в Саксонии-Ангальт, набрав почти 44% - консерваторы тогда потеряли почти половину поддержки по сравнению с предыдущими выборами.

Эти выборы завершают серию голосований на востоке страны, непосредственно относящиеся к политическому будущему канцлеру.

В медиа уже обсуждают возможную замену Мерца на другого политика без досрочных выборов - вечером в день голосования он созвал руководство партии, чтобы прямо спросить: поддерживают ли они его в должности или нет. Среди возможных преемников чаще всего называют главу крупнейшей по населению федеральной земли.