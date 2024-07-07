Ультраправі програли. Чим завершились парламентські вибори у Франції

Вибори в парламент Франції

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон після провалу його політичної сили на виборах до Європарламенту (які зазвичай є маркером того, чи підтримують громадяни чинну владу) оголосив про розпуск нижньої палати французького парламенту.

Оскільки вибори до парламенту у Франції проходять за мажоритарною системою, то відбуваються вони у два тури. Перший тур відбувся 30 червня, другий - сьогодні.

У першому турі найбільшу підтримку отримала ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є Марін Ле Пен, яка відома своїми проросійськими поглядами та заявами. Другу сходинку посів ультралівий "Новий народний фронт", а от коаліція Макрона опинилася на третьому місці.

Однак лідер ліворадикалів Жан-Люк Меланшон вирішив об'єднатися з президентською коаліцією, щоб не допустити до парламенту кандидатів від "Національного об'єднання" у другому турі виборів. Так, вони зняли з виборів багато своїх кандидатів, щоб не ділити голоси між "Новим народним фронтом" та коаліцією Макрона, а об'єднати їх на єдиних кандидатах.

Якщо в першому турі партія Ле Пен здобувала абсолютну більшість крісел у французькому парламенті, то напередодні другого туру її позиції виглядали не такими сильними. За останніми опитуваннями, "Національне об'єднання" хоч і здобуде перемогу на виборах, але не отримує абсолютної більшості і буде змушене шукати, з ким створити коаліцію.

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