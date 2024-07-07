Ультраправые проиграли. Чем завершились парламентские выборы во Франции

По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона с 150-180 местам. А партия Ле Пен "Национальное объединение" аж на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит придется договариваться о коалиции.

Лидер партии "Непокоренная Франция", которая входит в левый блок "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон, реагируя на результаты экзитпола, заявил, что Макрон должен будет назначить премьер-министром представителя левого блока.

"Президент должен позвать "Новый народный фронт" к власти", - сказал Меланшон, добавив, что президент "должен признать свое поражение".

Тем временем Макрон призвал к "осторожности", поскольку результаты выборов не отвечают на вопрос, "кто будет руководить" Францией, рассказало его окружение изданию AFP.

"Блок центристов (лидером которого является Макрон, - ред.) очень живой", - сказал AFP собеседник из окружения президента Франции.