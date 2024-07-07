Ультраправые проиграли. Чем завершились парламентские выборы во Франции

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Партия пророссийской Марин Ле Пен потерпела поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV и Le Figaro.
По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона с 150-180 местам. А партия Ле Пен "Национальное объединение" аж на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.
Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит придется договариваться о коалиции.
Лидер партии "Непокоренная Франция", которая входит в левый блок "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон, реагируя на результаты экзитпола, заявил, что Макрон должен будет назначить премьер-министром представителя левого блока.
"Президент должен позвать "Новый народный фронт" к власти", - сказал Меланшон, добавив, что президент "должен признать свое поражение".
Тем временем Макрон призвал к "осторожности", поскольку результаты выборов не отвечают на вопрос, "кто будет руководить" Францией, рассказало его окружение изданию AFP.
"Блок центристов (лидером которого является Макрон, - ред.) очень живой", - сказал AFP собеседник из окружения президента Франции.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон после провала его политической силы на выборах в Европарламент (которые обычно являются маркер того, поддерживают ли граждане действующую власть) объявил о роспуске нижней палаты французского парламента.
Поскольку выборы в парламент во Франции проходят по мажоритарной системе, проходят они в два тура. Первый тур состоялся 30 июня, второй - сегодня.
В первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями. Вторую строчку занял ультралевый "Новый народный фронт", а вот коалиция Макрона оказалась на третьем месте.
Однако лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон решил объединиться с президентской коалицией, чтобы не допустить в парламент кандидатов от "Национального объединения" во втором туре выборов. Так, они сняли с выборов много своих кандидатов, чтобы не делить голоса между "Новым народным фронтом" и коалицией Макрона, а объединить их на единых кандидатах.
Если в первом туре партия Ле Пен получала абсолютное большинство кресел во французском парламенте, то в преддверии второго тура ее позиции выглядели не столь сильными. По последним опросам, "Национальное объединение" хоть и одержит победу на выборах, но не получит абсолютного большинства и будет вынуждено искать, с кем создать коалицию.
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