Ультраправі партії створили в Європарламенті групу "Патріоти за Європу", - ЗМІ

Зазначається, що створення такої групи ініціював прем'єр-міністр Віктор Орбан. До неї увійдуть 80 депутатів, вона стане третім за величиною блоком в Європарламенті.

До складу "Патріотів за Європу" увійдуть євродепутати з 12 країн, що представляють ультраправі партії своїх держав. Зокрема, це парламентарії від:

французького "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен;

угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана;

австрійська ультраправа "Партія свободи";

нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта;

грецький "Голос розуму";

іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші.

Учасники нової групи провели зустріч у Брюсселі для формалізації статуту об'єднання.

Інтерес приєднатися до нової фракції висловила також Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні, але політсила не підтвердила свою участь.

Віктор Орбан оголосив про намір створити групу "Патріоти Європи" 30 червня. Для її визнання в Європарламенті він залучив достатню кількість партій.

Обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.