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Ультраправі партії створили в Європарламенті групу "Патріоти за Європу", - ЗМІ

Фото: в Європарламенті створено депутатську групу ультраправих політсил (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Європейському парламенті з'явиться депутатська група "Патріоти за Європу", яку очолить керівник французького ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Le Figaro та британське видання The Guardian.

Зазначається, що створення такої групи ініціював прем'єр-міністр Віктор Орбан. До неї увійдуть 80 депутатів, вона стане третім за величиною блоком в Європарламенті.

До складу "Патріотів за Європу" увійдуть євродепутати з 12 країн, що представляють ультраправі партії своїх держав. Зокрема, це парламентарії від:

  • французького "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен;
  • угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана;
  • австрійська ультраправа "Партія свободи";
  • нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта;
  • грецький "Голос розуму";
  • іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші.

Учасники нової групи провели зустріч у Брюсселі для формалізації статуту об'єднання.

Інтерес приєднатися до нової фракції висловила також Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні, але політсила не підтвердила свою участь.

Віктор Орбан оголосив про намір створити групу "Патріоти Європи" 30 червня. Для її визнання в Європарламенті він залучив достатню кількість партій.

Обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.

Вибори до Європарламенту

6-9 червня громадяни країн ЄС обирали новий склад Європейського парламенту. В багатьох країнах ультраправі політичні сили набрали значно більшу кількість голосів, ніж на попередніх виборах.

Зокрема, у Франції на виборах перемогла ультраправа партія "Національне обʼєднання" на чолі з Марін Ле Пен.

В Німеччині вибори виграла ультраправа проросійська партія "Альтернативі для Німеччини". Політсила раніше заявила про намір створити в Європарламенті фракцію під назвою "Сувереністи".

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Європарламент