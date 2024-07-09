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Ультраправые партии создали в Европарламенте группу "Патриоты за Европу", - СМИ

Фото: в Европарламенте создана депутатская группа ультраправых политсил (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Европейском парламенте появится депутатская группа "Патриоты за Европу", которую возглавит руководитель французского ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Le Figaro и британское издание The Guardian.

Отмечается, что создание такой группы инициировал премьер-министр Виктор Орбан. В нее войдут 80 депутатов, она станет третьим по величине блоком в Европарламенте.

В состав "Патриотов за Европу" войдут евродепутаты из 12 стран, представляющих ультраправые партии своих государств. В частности, это парламентарии от:

  • французского "Национального объединения" Марин Ле Пен;
  • венгерская правая национал-консервативная партия "Фидес" Виктора Орбана;
  • австрийская ультраправая "Партия свободы";
  • нидерландская ультраправая Партия за свободу Герта;
  • греческий "Голос разума";
  • испанская правая партия Vox, бельгийский "Фламандский интерес" и другие.

Участники новой группы провели встречу в Брюсселе для формализации устава объединения.

Интерес присоединиться к новой фракции выразила также Лига Италии во главе с Маттео Сальвини, но политсила не подтвердила свое участие.

Виктор Орбан объявил о намерении создать группу "Патриоты Европы" 30 июня. Для ее признания в Европарламенте он привлек достаточное количество партий.

Объединение выступает против военной помощи Украине. Также они выступают за консервативные семейные ценности и ведут строгую политику против иммигрантов в ЕС.

Выборы в Европарламент

6-9 июня граждане стран ЕС выбирали новый состав Европейского парламента. Во многих странах ультраправые политические силы набрали значительно большее количество голосов, чем на предыдущих выборах.

В частности, во Франции на выборах победила ультраправая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

В Германии выборы выиграла ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии". Политсила ранее заявила о намерении создать в Европарламенте фракцию под названием "Суверенисты".

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Европарламент