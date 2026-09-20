Вибори в Німеччині та наслідки для України

7 вересня стало відомо про перемогу ультраправої АдН у Саксонії-Анхальт.

За словами Мерца, такий розвиток подій є серйозним потрясінням для Німеччини.

Ба більше, канцлер попередив, що це може вплинути на підтримку України і політику Заходу.

Німецький лідер зауважив, що неочікувана перемога АдН потішить команду російського диктатора Володимира Путіна.

А ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко зазначав, що перемога АдН на місцевих виборах може з часом вплинути на допомогу Україні та українцям у Німеччині.