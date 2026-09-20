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Ультраправая АдН лидирует на выборах в двух землях Германии, - экзитполы

20:34 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: За "АдН" отдали больше всего голосов (Getty Images)

Результаты экзитполов после завершения голосования в двух федеральных землях Германии указывают на лидерство ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) на выборах в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Согласно первым прогнозам, в Мекленбурге-Передней Померании "Альтернатива для Германии" (АдН) набирает 37% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 35,5%.

За ними расположились "Левые" с 7,5%, а "Зеленые" и ХДС получают по 5,5%.

Таким образом, по предварительным данным, ХДС может оказаться на грани прохождения в земельный парламент.

В то же время окончательные результаты будут известны после подсчета голосов.

В Берлине, по первым прогнозам, лидируют "Левые" - за них готовы проголосовать 24,5% избирателей.

ХДС занимает второе место с 20%, тогда как АдН набирает 16%, "Зеленые" - 15%, а СДПГ - 12%.

На результаты экзитполов уже публично отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он эмоционально назвал их "катастрофой" для своей политической силы - ХДС.

Несмотря на это, немецкий канцлер заявил, что настроен продолжать реформы, пока остается в должности.

Выборы в Германии и последствия для Украины

7 сентября стало известно о победе ультраправой АдН в Саксонии-Анхальте.

По словам Мерца, такое развитие событий является серьезным потрясением для Германии.

Более того, канцлер предупредил, что это может повлиять на поддержку Украины и политику Запада.

Немецкий лидер отметил, что неожиданная победа АдН порадует команду российского диктатора Владимира Путина.

А экс-консул Украины в Мюнхене и канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко отмечал, что победа АдН на местных выборах может со временем повлиять на помощь Украине и украинцам в Германии.

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