Ультраправая АдН лидирует на выборах в двух землях Германии, - экзитполы

Результаты экзитполов после завершения голосования в двух федеральных землях Германии указывают на лидерство ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) на выборах в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Согласно первым прогнозам, в Мекленбурге-Передней Померании "Альтернатива для Германии" (АдН) набирает 37% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 35,5%.

За ними расположились "Левые" с 7,5%, а "Зеленые" и ХДС получают по 5,5%.

Таким образом, по предварительным данным, ХДС может оказаться на грани прохождения в земельный парламент.

В то же время окончательные результаты будут известны после подсчета голосов.

В Берлине, по первым прогнозам, лидируют "Левые" - за них готовы проголосовать 24,5% избирателей.

ХДС занимает второе место с 20%, тогда как АдН набирает 16%, "Зеленые" - 15%, а СДПГ - 12%.

На результаты экзитполов уже публично отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он эмоционально назвал их "катастрофой" для своей политической силы - ХДС.

Несмотря на это, немецкий канцлер заявил, что настроен продолжать реформы, пока остается в должности.