Ультиматум Трампа. Які вимоги США висунули Україні та як реагують Київ і Європа

РБК-Україна розповідає про суть документу та реакцію на нього з боку України та Європи.

Головне:

Який ультиматум Україні висунули США?

Що заявляють у Києві, Вашингтоні і Брюсселі?

Який простір для переговорів є в України?

Ще місяць тому здавалося, що всі мирні ініціативи президента США Дональда Трампа зійшли нанівець, а про нові переговори можна забути принаймні до весни. Тож Україна готувалася до важкої зими з енергетичними проблемами та новими обстрілами РФ, до яких згодом додався "Міндіч-гейт".

Але тиша виявилася оманливою. Цього тижня низка американських медіа повідомила, що Білий дім підготував новий амбітний і дуже детальний план із 28 пунктів. Американська делегація на чолі з міністром сухопутних військ США Даніелом Дрісколлом 20 листопада ознайомила з ним президента України Володимира Зеленського. У Києві план взяли в роботу, хоч і без захвату.

"Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики" – заявив Зеленський у зверненні до українців.

Що входить в план

Оприлюднені в низці американських медіа пропозиції США розробляли США та РФ, без реальної залученості України. Більше того, як зазначає The Guardian, деякі фрази в тексті плану, імовірно, були спочатку написані російською мовою, бо використані формулювання непритаманні для англійської. Тож вони передбачають набір суттєвих поступок з боку Києва.

РБК-Україна вже детально описувало їхню суть. Серед ключових вимог до України – визнання Криму, Донецької та Луганської областей частиною РФ із відходом ЗСУ з контрольованих ділянок у цих регіонах. Також це замороження лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях, обмеження армії до 600 тисяч осіб, закріплення нейтрального статусу без вступу до НАТО.

Крім того, план включає підтвердження без'ядерного статусу України, контроль МАГАТЕ над ЗАЕС із рівним розподілом електроенергії.

Російськими поступками із великою натяжкою можна назвати хіба що гіпотетичний відхід з Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Це прямо не зазначено у "зливах", але витікає із їхнього тексту. Крім того, за даними Axios, план включає 10-річні гарантії безпеки для України, чимось схожі на п'яту статтю НАТО та прописує можливість застосування США військової сили у разі повторного нападу на Україну. РФ також має закріпити у власній конституції політику ненападу на Україну та Європу.

Крім того, пропозиції передбачають інвестиції у відбудову України, виведення РФ з міжнародної ізоляції зі зняттям санкцій, розморозку російських активів та амністію для всіх учасників війни і вибори в Україні через 100 днів після укладення угоди.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, план був розроблений "з урахуванням реалій ситуації", щоб "знайти найкращий взаємовигідний сценарій, де обидві сторони отримують більше, ніж повинні віддати".

Проте високопоставлене американське джерело повідомило РБК-Україна, що деякі меседжі у ЗМІ про мирний план є необґрунтованими, не уточнюючи, які саме. При цьому джерело зауважило, що головний посил Трампа – досягнення миру потребуватиме поступок як з боку України, так і з боку Росії.

Простір для переговорів

Офіс президента повідомив, що Україна готова до конструктивної співпраці зі США і партнерами в ЄС та світі задля досягнення миру.

"Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру" – повідомив Офіс президента.

Окремі деталі плану обговорили вже 20 листопада з тією самою американською делегацією на чолі з Дрісколлом.

Президент Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна буде пропонувати альтернативи.

"Національний український інтерес має бути врахований. Ми будемо спокійно працювати з Європою та Америкою" – підкреслив Зеленський.

Зрештою, низка пунктів плану потенційно потребуватиме змін до Конституції України – нейтральний статус тощо. А це, своєю чергою, може бути додатковим аргументом Києва у переговорах.

"Україні треба наводити свої аргументи, приклади. Як вносити зміни до Конституції. Для цього потрібно, по-перше, скасувати воєнний стан, провести вибори, і навіть за українським законодавством ці зміни мають бути рознесені в часі. Якщо відбудуться вибори, чи будуть голоси за те, щоб внести ці зміни в Конституцію" – зазначив у коментарі РБК-Україна виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Крім того, важливою є позиція Європи. Хоча, за даними Financial Times та інших видань, європейців не долучали до розробки плану, вони відіграватимуть важливу роль щодо економічної частини можливих угод.

"Наприклад, якщо Європа відмовляється розморожувати російські активи, тим більше на тих умовах, які там прописані, то економічний інтерес Дональда Трампа падає. У Європі заморожено російських активів приблизно 250-270 мільярдів з 300, а в Сполучених Штатах – тільки 5. І як Трамп буде розпоряджатися грошима, до яких він не може дотягнутися і не має жодного стосунку – це теж велике питання", – підкреслив Леонов.

У Євросоюзі уже висловили своє невдоволення. За інформацією The Wall Street Journal, лідери ЄС у приватних бесідах називають план Трампа "капітуляцією України" і будуть намагатися використати зв'язки у Білому домі, щоб відмовити президента США від цієї пропозиції. Європа також сподівається підготувати план протягом кількох днів, який має містити вигідніші для Києва умови.

Однак за підсумками розмови із європейськими лідерами Зеленський повідомив про роботу саме над документом, який підготувала американська сторона.

"Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом" – повідомив Зеленський.

Тиск США

Команда Трампа наполягає, щоб домовленості були досягнуті у найкоротші терміни. За даними CNN, Трамп хоче, щоб Україна та Росія уклали мирну угоду до кінця року. Як заявило джерело Reuters, за наполяганням Білого дому, Україна має підписати рамкову угоду до наступного четверга. В іншому разі США пригрозили припинити постачання зброї та обмін розвідданими.

У коментарі РБК-Україна високопоставлений чиновник із США роз'яснив цю позицію: "Якщо ви спостерігали за президентом Трампом, ви маєте відчувати, що коли йдеться про агресивний таймлайн – це жорсткі терміни на його умовах. Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше" – пояснив він.

США дійсно мають можливість використати військові важелі тиску на Україну. Наразі ключовою допомогою, яку Київ отримує від Вашингтона, є розвіддані, зазначив у коментарі РБК-Україна старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

"Якщо ж говорити про програму PURL (закупівлі американської зброї за кошти Європи – ред.), теоретично вони справді можуть призупинити програму, проте від цього найбільше постраждають американські виробники зброї, американська економіка і особисто рейтинг президента Трампа" – пояснив він.