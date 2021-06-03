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Уложились в срок. Беннетт и Лапид сообщили президенту Израиля о формировании коалиции

Автор: Даша Харченко

Глава партии "Эш Атид" Яир Лапид сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину о формирование новой коалиции. Она будет без действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Об этом Ривлин написал в своем Twitter.

"В соответствии с разделом 13 (b) Основного закона: сегодня вечером правительство Яир Лапид, председатель "Еш Атид", проинформировал президента государства о том, что ему удалось сформировать правительство", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннетт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид завершили формирование коалиции. В новом правительстве Израиля не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Напомним, в начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формирование коалиции после парламентских выборов. Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок.

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