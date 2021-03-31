Улицы не соответствуют критериям: Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреля

Киев не будет с 1 апреля отменять ограничение скорости движения до 50 км/ч на 7 улицах. Ни одна из этих улиц не отвечает критериям для повышения разрешенной скорости до 80 км/час.

"Провели комиссионное обследование улиц, где с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/час. Ни одна из 7 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, а также действующим государственным нормам и стандартам", - сказал директор "Центра организации дорожного движения" Виктор Черний.

Как заявил Черний, на этих улицах сейчас наблюдается высокий уровень аварийности, кроме того, на них разрешено велосипедное движение. Также вдоль этих улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта без карманов, тому подобное.

"На эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - добавил он.