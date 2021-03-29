В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах
Фото: скорость движения будет разрешена до 80 км/ч (РБК-Украина/Виталий Носач)
В Киеве с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешена скорость до 80 км/ч.
Об этом еще в ноябре 2020 года сообщал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Так, ограничения будут сняты на таких улицах:
- ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Ограничения вводились с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге.
Напомним, в марте в Украине ужесточили штрафы для водителей за пьяное вождение.
Также сообщалось, что в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД для водителей и пешеходов.