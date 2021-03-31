Метро, ярмарки, скорость на дорогах: как изменится жизнь Киева с 1 апреля

С четверга, 1 апреля, в Киеве метро прекращает принимать к оплате проезда бесконтактные ("зеленые") карты . Также с завтрашнего дня в городе отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах.

Как изменится жизнь Киева с 1 апреля, в материале РБК-Украина.

Отмена ограничения скорости на 7 улицах

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешенная скорость до 80 км/ч.

Ограничение будет снято на таких улицах:

ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слобидская (от ул. Гринченко до Южного моста);

ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отказ от "зеленых" карт в метро

Уже завтра метро Киева прекращает принимать к оплате проезда бесконтактные карты, а также прекращается работа сервисных центров подземки.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом QR-кодом (бумажным или электронным).

Закрытие ярмарок

С 1 до 12 апреля в Киеве запретят проведение продуктовых ярмарок. Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба заявил, что это необходимо для снижения риска заражения киевлян. Сейчас в городе действуют ограничения "красной" зоны.