UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Улицу Русскую в Праге "переименовали" в послание военному кораблю

Автор: Константин Широкун

Жители Праги заклеили все таблички с названием улицы Русской. Поверх них они разместили фразу-послание русскому кораблю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.

Жители Праги выразили свой протест против российского военного вторжения в Украину. Неизвестные активисты «переименовали» улицу Ruská в районе Вршовице, дописав к ней несколько слов, чтобы получилось знаменитое послание украинских пограничников русскому военному кораблю.

Сами навигационные таблички никто не менял – активисты просто наклеили на них наклейки, выполненные тем же цветом и шрифтом, что и оригинал. Обновлению подверглись все таблички с названием данной улицы в районе. Ранее в Праге таблички с названием улицы Moskevská заклеили флагом Украины.

Помимо активистов, поддержку Украине через городскую навигационную систему выразило и Транспортное предприятие Праги. Оно оформило информационные табло на автобусных и трамвайных остановках, названия которых связаны с Украиной, в цветах украинского флага.

Мы также писали о том, что под Николаевом российские военные бросили технику среди поля и убежали. Предполагается, что технику оставила десантная бригада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину