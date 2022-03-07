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Вулицю Руську в Празі "перейменували" в послання військовому кораблю

Автор: Константин Широкун

Жителі Праги заклеїли всі таблички з назвою вулиці Руської. Поверх них вони розмістили фразу-послання російському кораблю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vinegret.

Жителі Праги висловили свій протест проти російського військового вторгнення в Україну. Невідомі активісти "перейменували" вулицю Ruská в районі Вршовіце, дописавши до неї кілька слів, щоб вийшло знамените послання українських прикордонників російському військовому кораблю.

Самі навігаційні таблички ніхто не міняв – активісти просто наклеїли на них наклейки, виконані тим же кольором і шрифтом, що й оригінал. Оновленню піддалися всі таблички з назвою даної вулиці в районі. Раніше в Празі таблички з назвою вулиці moskevská заклеїли прапором України.

Крім активістів, підтримку Україні через міську навігаційну систему висловило і транспортне підприємство Праги. Воно оформило інформаційні табло на автобусних і трамвайних зупинках, назви яких пов'язані з Україною, в кольорах українського прапора.

Ми також писали про те, що під Миколаєвом російські військові кинули техніку серед поля і втекли. Передбачається, що техніку залишила десантна бригада.

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Вторгнення Росії до України