На улицах тихо, но город без отопления, - мэр Энергодара о ситуации в городе

"Относительно ситуации в самом городе. Сейчас на улицах тихо, чужаки не замечены. Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете возвратиться домой. Но в связи с очень напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома", - сказал Орлов.

Также мэр сообщил, что город из-за обстрелов остался без отопления.

"Ночью из-за повреждения теплотрассы при обстреле Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его обновления", - добавил глава города.

Напомним, что поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. На момент 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

Позже в ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, и работать оставили только четыре. А представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.