Улететь на Луну и остаться там: в NASA рассказали о программе "Артемида"

В NASA назвали большой победой успешный полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию и его возвращение на Землю. Это вселяет оптимизм относительно программы "Артемида" - полета и работы астронавтов на Луне.

Об этом заявил администратор NASA Джим Брайденстайн.

"Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени", - сказал он.

Отметим, что программа "Артемида" предусматривает, что NASA к 2024 году высадит на луну сначала женщину, а затем мужчину. С помощью инновационных технологий они планируют провести больше исследований лунной поверхности, чем когда-либо ранее.

Напомним, космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX 2 августа приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от МКС и вернул на Землю американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли.

В NASA рассматривают как варианты доставки людей на Луну ракету Falcon Heavy и ракету ракету Delta IV Heavy United Launch Alliance.

Ранее всообщалось, что США намерены до 2028 года осуществить пилотируемую миссию на Луну.