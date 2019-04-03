ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В NASA рассказали о доставке людей на Луну

Новости » Телеком & IT    03.04.2019 - 22:48
В NASA рассказали о доставке людей на Луну
Фото: глава NASA Джим Брайденстайн (nasa.gov)

В компании назвали одним из вариантов доставки людей на Луну ракету Falcon Heavy

Администратор американского агентства NASA Джим Брайденстайн провел совещание о том, как ведомство может вернуть людей на Луну к 2024 году. Об этом сообщает Ars Technica

В компании назвали одним из вариантов ракету Falcon Heavy, которую разрабатывает компания Илона Маска. 

В ходе завещания агентство NASA рассмотрело различные варианты отправки экипажа на Луну, используя ракету Delta IV Heavy United Launch Alliance, ракету Falcon Heavy SpaceX.

При этом в агентстве считают, что ни один из этих вариантов не сработал для миссии 2020 года по ряду причин, в частности, наличие тяжелых ракет Delta IV, проблемы со стартовой площадкой и отсутствие у корабля Orion возможности автономной стыковки с верхней ступенью ракеты на орбите.

По его словам, в одном или нескольких запусках, для создания базы Gateway на орбите Луны, Falcon Heavy сможет принять участие. До этого считалось, что лишь SLS сможет напрямую, не используя гравитационные маневры, вывести космический корабль на траекторию Луны. В агентстве считают, это же может выполнить и тяжелая модификация Falcon, но в том случае, если ее оснастить Криогенной реактивной ступенью от United Launch Alliance.

В NASA считают, что  у этого плана есть возможность отправить людей на Луну к 2024 году. Затем он дважды подчеркнул, что руководитель космического полета NASA Уильям Герстенмайер еще не одобрил  этот подход из-за ряда технических деталей. Его оговорки включают в себя задачу интеграции ракеты Falcon Heavy в горизонтальное положение, а затем загрузки Ориона с топливом в вертикальной конфигурации на стартовую площадку. 

Напомним, ранее всообщалось, что США намерены до 2028 года осуществить пилотируемую миссию на Луну. 

В NASA заявили об угрозе МКС из-за космических испытаний Индии NASA опробует новую систему связи
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины NASA
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь