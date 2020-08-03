Полетіти на Місяць і залишитися там: у NASA розповіли про програму "Артеміда"

В NASA назвали великою перемогою успішний політ корабля Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію та його повернення на Землю. Це вселяє оптимізм щодо програми "Артеміда" - польоту і роботи астронавтів на Місяці.

Про це заявив адміністратор NASA Джим Брайденстайн.

"Сьогодні була велика перемога, але це тільки початок. Програма "Артеміда" націлена на те, щоб людина повернулася на Місяць. Ми плануємо полетіти на Місяць і залишитися там. Ми збираємося навчитися, як жити і працювати там протягом тривалого часу", - сказав він.

Зазначимо, що програма "Артеміда" передбачає, що NASA до 2024 року висадить на місяць спочатку жінку, а потім чоловіка. З допомогою інноваційних технологій вони планують провести більше досліджень місячної поверхні, ніж коли-небудь раніше.

Нагадаємо, космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX 2 серпня приводнився в Мексиканській затоці після відстиковки від МКС і повернув на Землю американських астронавтів Боба Бенкена і Дугласа Харлі.

У NASA розглядають як варіанти доставки людей на Місяць ракети Falcon Heavy і ракету ракету Delta IV Heavy United Launch Alliance.

Раніше всообщалось, що США мають намір до 2028 року здійснити пілотовану місію на Місяць.