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Уламки впали у шести районах: наслідки атаки дронів на Київ

Ілюстративне фото: у шести районах Києва впали уламки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У шести районах Києва впали уламки дронів внаслідок атаки РФ. Виникли пожежі, зафіксовані пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Зазначається, що всі безпілотники, які загрожували Києву, були знешкоджені. Повітряна тривога тривала у столиці понад п'ять годин.

 

У Солом'янському районі столиці пошкоджені вікна та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Без пожежі та постраждалих.

У Святошинському районі виникла пожежа на останніх поверхах в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 квадратних метрів.  Евакуйовано 18 осіб. Постраждав поліцейський. Також пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

У Голосіївському районі у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджені вікна у кількох квартирах.  Без пожежі та постраждалих.

Виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків у Дніпровському районі. 

У Шевченківському районі виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. Вогонь охопив два квадратні метри. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Також у Печерському районі пошкоджено балкон у восьмиповерхівці.

Крім того, частина російського дрона упала на трасу Р-30, рух транспорту ускладнений у напрямку міста Ірпінь. 

 

КМВА зазначає, що у Київській області досі фіксують рух ворожих дронів. Не виключається, що безпілотники можуть знову полетіти на Київ.

Що ще відомо про атаку дронів

Російська армія атакувала Київ у кілька хвиль. Під ранок у столиці лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона.

Повідомлялося про падіння уламків на багатоповерхівку у Святошинському районі. У будинку виникла пожежа, влада повідомляла про двох постраждалих. Серед постраждалих поліцейський, який отруївся димом.

Вже зранку у Києві знову лунали вибухи через роботу ППО. У Шевченківському районі впали уламки, внаслідок чого спалахнула пожежа в будівлі. За словами мера Києва, горіла офісна будівля.

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КиївВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів