Уламки впали у шести районах: наслідки атаки дронів на Київ

Зазначається, що всі безпілотники, які загрожували Києву, були знешкоджені. Повітряна тривога тривала у столиці понад п'ять годин.

У Солом'янському районі столиці пошкоджені вікна та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Без пожежі та постраждалих.

У Святошинському районі виникла пожежа на останніх поверхах в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 квадратних метрів. Евакуйовано 18 осіб. Постраждав поліцейський. Також пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

У Голосіївському районі у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджені вікна у кількох квартирах. Без пожежі та постраждалих.

Виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків у Дніпровському районі.

У Шевченківському районі виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. Вогонь охопив два квадратні метри. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Також у Печерському районі пошкоджено балкон у восьмиповерхівці.

Крім того, частина російського дрона упала на трасу Р-30, рух транспорту ускладнений у напрямку міста Ірпінь.

КМВА зазначає, що у Київській області досі фіксують рух ворожих дронів. Не виключається, що безпілотники можуть знову полетіти на Київ.