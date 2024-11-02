Обломки упали в шести районах: последствия атаки дронов на Киев

В шести районах Киева упали обломки дронов в результате атаки РФ. Возникли пожары, зафиксированы повреждения домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
Отмечается, что все угрожавшие Киеву беспилотники были обезврежены. Воздушная тревога продолжалась в столице более пяти часов.
В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.
В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.
В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.
Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.
В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.
Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.
КГВА отмечает, что в Киевской области до сих пор фиксируют движение вражеских дронов. Не исключается, что беспилотники могут снова полететь на Киев.
Российская армия атаковала Киев в несколько волн. Под утро в столице раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.
Сообщалось о падении обломков на многоэтажку в Святошинском районе. В доме возник пожар, власти сообщали о двух пострадавших. Среди пострадавших полицейский, отравившийся дымом.
Уже утром в Киеве снова раздавались взрывы из-за работы ПВО. В Шевченковском районе упали обломки, в результате чего вспыхнул пожар в здании. По словам мэра Киева, горело офисное здание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.