Обломки упали в шести районах: последствия атаки дронов на Киев

Отмечается, что все угрожавшие Киеву беспилотники были обезврежены. Воздушная тревога продолжалась в столице более пяти часов.

В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.

В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.

Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.

В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.

Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень.

КГВА отмечает, что в Киевской области до сих пор фиксируют движение вражеских дронов. Не исключается, что беспилотники могут снова полететь на Киев.