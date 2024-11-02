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Обломки упали в шести районах: последствия атаки дронов на Киев

Иллюстративное фото: в шести районах Киева упали обломки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В шести районах Киева упали обломки дронов в результате атаки РФ. Возникли пожары, зафиксированы повреждения домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Отмечается, что все угрожавшие Киеву беспилотники были обезврежены. Воздушная тревога продолжалась в столице более пяти часов.

В Соломенском районе столицы повреждены окна и наружная отделка нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Без пожара и пострадавших.

В Святошинском районе возник пожар на последних этажах в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Эвакуированы 18 человек. Пострадал полицейский. Также повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме частично повреждены окна в нескольких квартирах. Без пожара и пострадавших.

Возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов в Днепровском районе.

В Шевченковском районе возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Также в Печерском районе поврежден балкон в восьмиэтажке.

Кроме того, часть российского дрона упала на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень. 

 

КГВА отмечает, что в Киевской области до сих пор фиксируют движение вражеских дронов. Не исключается, что беспилотники могут снова полететь на Киев.

 

Что еще известно об атаке дронов

Российская армия атаковала Киев в несколько волн. Под утро в столице раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

Сообщалось о падении обломков на многоэтажку в Святошинском районе. В доме возник пожар, власти сообщали о двух пострадавших. Среди пострадавших полицейский, отравившийся дымом.

Уже утром в Киеве снова раздавались взрывы из-за работы ПВО. В Шевченковском районе упали обломки, в результате чего вспыхнул пожар в здании. По словам мэра Киева, горело офисное здание.

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