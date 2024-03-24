Уламки цілей РФ впали в трьох районах Київської області: в ОВА розповіли про наслідки

Під час масованого удару по Україні в ніч на 24 березня у Київській області працювала ППО. І попри відсутність "прильотів", уламки ракет та дронів, що впали, наробили лиха у трьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. В іншому місці - уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

"Пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла", - додали у КОВА.

Зокрема, в одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки.

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл Україною 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ. На даний момент відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

Крім того, окупанти влаштували атаки на Кривий Ріг, де без опалення залишилося 76 тисяч осіб. Також уламки дрону РФ пошкодили енергооб'єкт у Нікопольському районі та припортову інфраструктуру Подунав'я.

Зазначимо, що під час цієї атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Ракета РФ перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.

Загалом російські війська в ніч на 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося.

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