Обломки целей РФ упали в трех районах Киевской области: в ОВА рассказали о последствиях

Во время массированного удара по Украине в ночь на 24 марта в Киевской области работала ПВО. И несмотря на отсутствие "прилетов", обломки упавших ракет и дронов наделали беды в трех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

Еще в одном населенном пункте обломками повреждена детская площадка на территории частного домовладения. В другом месте - обломки упали на открытой местности за пределами населенных пунктов.

"Повреждена линия электропередач, проходящая рядом с мойкой. В результате более 400 домовладений остались без электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением света", - добавили в КОВА.

В частности, в одном из населенных пунктов обломки упали на территорию автомойки.

Обстрел Украины 24 марта

Российские войска устроили очередной обстрел по Украине 24 марта, использовав как дроны, так и ракеты. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, под ударом находился Киев, в области работала ПВО. На данный момент известно про атаку на Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

Кроме того, оккупанты устроили атаку на Кривой Рог, где без отопления остались 76 тысяч человек. Также обломки дрона РФ повредили энергообъект в Никопольськом районе и припортовую инфраструктуру Подунавья.

Отметим, во время этой атаки российская ракета залетела на территорию Польши. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. Ракета РФ находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд.

В общей сложности российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА. 14 враждебных целей ПВО сбить не удалось.

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