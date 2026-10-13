Уламки реактивного "Шахеда" впали на ТРЦ у Луцьку, зайнялася пожежа

Увечері 13 жовтня Росія атакувала Луцьк реактивним дроном. Його збили, але уламки впали на ТРЦ "Адреналін Сіті", почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луцької ОВА Романа Романюка у Telegram.
Ворог спрямував на Волинську область реактивний "Шахед", каже Романюк.
"Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру "Адреналін Сіті" у Луцьку", - зазначив він.
Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати.
За словами Романюка, загиблих чи травмованих немає.
Раніше РБК-Україна писало, що у Луцьку тимчасово припинили працювати електронні табло на зупинках громадського транспорту. Причиною став технічний збій через російський обстріл Києва.
Крім того, окупанти 12 вересня атакували потяг у Луцьку. Пасажирів завчасно евакуювали, ніхто не постраждав.