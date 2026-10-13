Уламки реактивного "Шахеда" впали на ТРЦ у Луцьку, зайнялася пожежа

Раніше РБК-Україна писало, що у Луцьку тимчасово припинили працювати електронні табло на зупинках громадського транспорту. Причиною став технічний збій через російський обстріл Києва.

Крім того, окупанти 12 вересня атакували потяг у Луцьку. Пасажирів завчасно евакуювали, ніхто не постраждав.